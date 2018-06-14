В Крыму обещают запустить вторую очередь Таврической ТЭС до конца октября
|18:33 14.09.2018
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|Крым
Компания «Крымэнерго» в оккупированном Крыму с 17 сентября по 26 октября выполнит работы по подключению второго энергоблока Таврической ТЭС.
Об этом сегодня сообщила пресс-служба «Крымэнерго», передает Крыминформ.
«В период с 17 сентября по 26 октября ГУП РК «Крымэнерго» будет выполнять работы по разрезанию трёх ЛЭП 110 кВ. Эти мероприятия необходимы для организации схемы выдачи мощности второго блока Таврической ПГУ-ТЭС», – говорится в сообщении.
В компании утонили, что работы будут проводиться на ЛЭП 110 кВ: Симферопольская – Кубанская, Симферопольская – Восточная и Симферопольская – Марьино.
Во время вывода воздушных линий электропередачи в ремонт в случае непредвиденных аварийных отключений возможно ухудшение надежности электроснабжения Симферополя и Симферопольского районов.
Напомним, оккупанты отчитались об успешных испытаниях на первом блоке Севастопольской ТЭС
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