Компания «Крымэнерго» в оккупированном Крыму с 17 сентября по 26 октября выполнит работы по подключению второго энергоблока Таврической ТЭС.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба «Крымэнерго», передает Крыминформ.

«В период с 17 сентября по 26 октября ГУП РК «Крымэнерго» будет выполнять работы по разрезанию трёх ЛЭП 110 кВ. Эти мероприятия необходимы для организации схемы выдачи мощности второго блока Таврической ПГУ-ТЭС», – говорится в сообщении.

В компании утонили, что работы будут проводиться на ЛЭП 110 кВ: Симферопольская – Кубанская, Симферопольская – Восточная и Симферопольская – Марьино.

Во время вывода воздушных линий электропередачи в ремонт в случае непредвиденных аварийных отключений возможно ухудшение надежности электроснабжения Симферополя и Симферопольского районов.

Напомним, оккупанты отчитались об успешных испытаниях на первом блоке Севастопольской ТЭС