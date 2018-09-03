Херсонский суд приговорил к трем годам условно бывшего заместителя министра спорта Крыма Фаруха Камалова, которого задержали на админгранице с аннексированным Крымом 2 февраля этого года.

Об этом сообщил в "Фейсбуке" адвокат Валентин Рыбин,передают События Крыма.

Со слов адваката, Камалов, который провел в застенках почти восемь месяцев, вчера, 13 сентября, отбыл к семье в оккупированный Крым.

Камалова сначала обвинили в измене государству (ст. 111 УК Украины) за то, что он работал в 2015-2016 гг. на должности замминистра спорта Крыма. Однако 13 сентября обвинение было изменено на "действия, направленные на изменение территории Украины" (ст. 110 УК).

"Мы заключили сделку со следствием, признали тот факт, что мы действительно работали в сфере спорта и беспокоились о здоровье жителей АРК. За это дали три года условно и освободили в зале суда! Вчера же Фарух отбыл в Крым", – рассказал адвокат.

Как сообщал BSNews, экс-чиновника задержали 2 февраля на админгранице с полуостровом.