Роспотребнадзор констатировал "некоторое ухудшение экологической ситуации в Армянске" и превышение предельно допустимых концентраций хлористого водорода и сернистого ангидрида в приграничном селе Перекоп.

Об этом сегодня, 14 сентября, сообщила журналиста руководитель т.н. "крымского управления Роспотребнадзора" Наталья Пеньковская, передает Крыминформ.

«Сегодня получены результаты, которые свидетельствуют о том, что ситуация начиная со вторника этой недели несколько ухудшилась. Мы зарегистрировали превышение предельно допустимых концентраций по хлористому водороду и сернистому ангидриду», – рассказала она.

Пеньковская заявила, что показатели предельно допустимых концентраций по хлористому водороду по среднесуточным показателям в селе Перекоп превышают концентрацию в девять раз. В районе кислотонакопителей и в северо-восточной части села Перекоп показатели колеблются от девяти до одиннадцати ПДК. Среднесуточных превышений непосредственно в Армянске нет.

Пеньковская добавила, что рисков для здоровья и острых отравлений нет. «По тем данным, которые мы имеем, рисков для здоровья, острых отравлений на сегодня нет. То есть сегодня это подтверждается и данными, которые будут предоставлены сегодня министерством здравоохранения, и риски острых реакций минимальные и эпизодические», – отметила глава регионального Роспотребнадзора.

По данным Гидрометцентра, превышение предельно допустимых гигиенических нормативов в отдельных регионах Крыма фиксируются на уровне трех ПДК.

Жители Армянска сообщили в соцсетях о выбросах в городе в ночь с 23 на 24 августа. Правоохранительные органы и экстренные службы начали проверку по сообщениям граждан.

Однако, режим чрезвычайной ситуации в оккупированном Армянске будет введен уже сегодня, 14 сентября. Об этом журналистам сообщил заместитель начальника главного управления – начальник управления гражданской защиты главного управления МЧС России по оккупированному Крыму