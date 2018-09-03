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|16:50 14.09.2018
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|Крым
Роспотребнадзор констатировал "некоторое ухудшение экологической ситуации в Армянске" и превышение предельно допустимых концентраций хлористого водорода и сернистого ангидрида в приграничном селе Перекоп.
Об этом сегодня, 14 сентября, сообщила журналиста руководитель т.н. "крымского управления Роспотребнадзора" Наталья Пеньковская, передает Крыминформ.
«Сегодня получены результаты, которые свидетельствуют о том, что ситуация начиная со вторника этой недели несколько ухудшилась. Мы зарегистрировали превышение предельно допустимых концентраций по хлористому водороду и сернистому ангидриду», – рассказала она.
Пеньковская заявила, что показатели предельно допустимых концентраций по хлористому водороду по среднесуточным показателям в селе Перекоп превышают концентрацию в девять раз. В районе кислотонакопителей и в северо-восточной части села Перекоп показатели колеблются от девяти до одиннадцати ПДК. Среднесуточных превышений непосредственно в Армянске нет.
Пеньковская добавила, что рисков для здоровья и острых отравлений нет. «По тем данным, которые мы имеем, рисков для здоровья, острых отравлений на сегодня нет. То есть сегодня это подтверждается и данными, которые будут предоставлены сегодня министерством здравоохранения, и риски острых реакций минимальные и эпизодические», – отметила глава регионального Роспотребнадзора.
По данным Гидрометцентра, превышение предельно допустимых гигиенических нормативов в отдельных регионах Крыма фиксируются на уровне трех ПДК.
Жители Армянска сообщили в соцсетях о выбросах в городе в ночь с 23 на 24 августа. Правоохранительные органы и экстренные службы начали проверку по сообщениям граждан.
Однако, режим чрезвычайной ситуации в оккупированном Армянске будет введен уже сегодня, 14 сентября. Об этом журналистам сообщил заместитель начальника главного управления – начальник управления гражданской защиты главного управления МЧС России по оккупированному Крыму
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