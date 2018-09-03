Оккупанты вводят режим ЧС в Армянске из-за выбросов на Титане / Обновлено
|16:15 14.09.2018
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|Крым
Режим чрезвычайной ситуации будет введён в Армянске уже сегодня, 14 сентября.
Об этом журналистам сообщил начальник управления гражданской защиты ГУ МЧС России по оккупированному Крыму Алексей Фридман, сообщает Крыминформ.
"Штабом сейчас будет приниматься решение и рекомендоваться администрации городского округа Армянск ввести режим ЧС, потому что у нас имеется превышение предельно допустимой концентрации более пяти раз. Это является критерием введения режима", – сказал Фридман и добавил, что режим ЧС введут уже сегодня.
Он отметил, что режим ЧС позволит властям республики и администрации Армянска использовать резервный фонд. «Введение режима направлено именно на это», – сказал Фридман и подчеркнул, что проводить какие-то дополнительные мероприятия в Армянске в связи введением режима ЧС необходимости нет.
Как сообщалось, сегодня в оккупированном Крыму на заводе Титан опять были зафиксированы опасные выбросы.
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