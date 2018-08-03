Россия полностью заменила комплектующие украинского производства для военной техники на отечественные аналоги.

Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов, передают Примечания .

«Вопрос зависимости от поставок с Украины закрыт и закрыт окончательно. Все болевые точки, которые, действительно, еще испытывали в 2014 году, пройдены», — подчеркнул он.

Борисов уточнил, что в основном Москва зависела от поставок двигателей для вертолетов, которые производила украинская компания «Мотор Сич», а также турбинных установок и редукторов для корветов и фрегатов. Российские НПО «Сатурн» и «ОДК-Климов» решили эту проблему.

Напомним, что в октябре прошлого года Украина прекратила научно-техническое сотрудничество с Россией в военной промышленности. Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения с правительством России о сохранении специализации предприятий и организаций, участвующих в производстве продукции военного назначения.

Напомним, состав Военно морских сил Украины могут пополнить датские минные тральщики Flyvefisken.