Россия отказалась от украинских комплектующих для военной техники
|17:25 14.09.2018
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|Россия
Россия полностью заменила комплектующие украинского производства для военной техники на отечественные аналоги.
Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов, передают Примечания.
«Вопрос зависимости от поставок с Украины закрыт и закрыт окончательно. Все болевые точки, которые, действительно, еще испытывали в 2014 году, пройдены», — подчеркнул он.
Борисов уточнил, что в основном Москва зависела от поставок двигателей для вертолетов, которые производила украинская компания «Мотор Сич», а также турбинных установок и редукторов для корветов и фрегатов. Российские НПО «Сатурн» и «ОДК-Климов» решили эту проблему.
Напомним, что в октябре прошлого года Украина прекратила научно-техническое сотрудничество с Россией в военной промышленности. Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения с правительством России о сохранении специализации предприятий и организаций, участвующих в производстве продукции военного назначения.
Напомним, состав Военно морских сил Украины могут пополнить датские минные тральщики Flyvefisken.
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