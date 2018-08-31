Подразделения Морской пехоты ВМСУ и авиации Сухопутных войск ВС Украины провели совместные учения по отражению высадки вражеского десанта на поберье Азовского моря.

Об этом сообщает Центр журналистских расследований со ссылкой на информацию пресс-службы 36 отдельной бригады морской пехоты.

«По легенде учений подразделения Морской пехоты и авиации Сухопутных войск ВСУ уничтожали условного противника, который пытался высадиться на побережье Азовского моря. Морские пехотинцы с привлечением артиллерии и авиации сорвали планы условного противника по высадке морского десанта на побережье в указанном районе — неприятель отказался от высадки», — говорится в сообщении.

Как указывается, основу учений составила авиационная компонента, с помощью которой была обеспечена доставка и высадка десанта, прикрытие подразделений морской пехоты с воздуха, уничтожение условного противника на море.

«С поставленными задачами подразделения справились в полной мере. Тренировка по отражению действий противника на побережье Азовского и Черного морей будет продолжаться и в дальнейшем», — отметил командующий Морской пехоты ВМСУ генерал-майор Юрий Содоль.