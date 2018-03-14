Матрос одного из керченских рыболовецких судов пропал в Азовском море во время работы на промысле.

Об этом сообщила сегодня пресс-служба управления на транспорте по Южному федеральному округу, передают События Крыма.

"Судно находилось на промысле по вылову рыбы в водах Азовского моря, в районе Бердянска. Поздним вечером 9 сентября матрос вышел на палубу, облокотился о борт судна и упал в море. Все это происходило на глазах у другого члена экипажа, который после падения в воду пострадавшего стал бросать ему спасательные круги", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что капитан корабля передал в эфир сигнал "Человек за бортом", а экипаж спустил шлюпку, но поиск в темноте не принес результатов.

К спасательной операции подключились другие суда, находившиеся в данном районе моря. Однако 35-летний матрос найден не был.

Поисково-спасательная операция была прекращена с наступлением темноты 11 сентября. Сотрудникам полиции стало известно о ЧП после того, как в дежурную часть керченского линейного отдела полиции МВД России обратился 58-летний мужчина с заявлением о пропаже своего 35-летнего сына.

Полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии. Собранный материал будет передан в следственные органы для дальнейшего принятия решения.

Как сообщал BSNewshttps://www.blackseanews.net/read/144320, российские пограничники устроили провокацию в Азовском море.

