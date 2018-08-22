Италия выступила против внесения в санкционный список ЕС депутата от оккупированного Крыма
|15:00 14.09.2018
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|Крым
Италия заблокировала внесение депутата от оккупированного Крыма в список санкций ЕС против России.
Так, в среду, 12 сентября, представители рабочей группы RELEX приняли решение продлить санкции ЕС против 155 российских граждан и 44 компаний из-за «действий против территориальной целостности Украины», сообщает QHA.
В ходе заседания представители стран Балтии и Великобритании выступили за то, чтобы расширить список, однако Италия выступила против.
Поскольку внесение любых изменений в санкционный список требует единодушия, то страна выставила ультиматум: если по ее требованию не исключат из списка сенатора от Крыма Ольгу Тимофееву, то она не согласится на расширение списка новыми именами.
Напомним, ЕС еще на полгода продлил индивидуальные санкции против ряда граждан России.
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