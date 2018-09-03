В Херсонской области почти 500 детей вывезли на оздоровление из-за ситуации в Армянске
|14:25 14.09.2018
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|Крым
В Каланчакском и Чаплинском районах Херсонской области из населенных пунктов, которые находятся в зоне опасного влияния крымского завода "Титан", на реабилитацию и отдых вывезли почти 550 детей и взрослых.
Об этом в пятницу сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы облгосадминистрации, пишет "Укринформ".
"Всего с Каланчакского и Чаплинского районов, по данным на утро 14 сентября, было вывезено на оздоровление 547 человек - детей и взрослых", - сказали в департаменте.
Сейчас они все находятся на оздоровлении в городе-курорте Скадовск. Среди вывезенных детей - 99 дошкольников и более 300 учеников общеобразовательных заведений.
Напомним, глава оккупированного Армянска Василий Телиженко в интервью Комсомольской правде сообщил, что в ночь с 13 на 14 сентября на заводе Титан произошел очередной выброс.
Пострадавших от выбросов "Крымского титана" призывают обращаться в прокуратуру АРК.
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