В Каланчакском и Чаплинском районах Херсонской области из населенных пунктов, которые находятся в зоне опасного влияния крымского завода "Титан", на реабилитацию и отдых вывезли почти 550 детей и взрослых.

Об этом в пятницу сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы облгосадминистрации, пишет "Укринформ".

"Всего с Каланчакского и Чаплинского районов, по данным на утро 14 сентября, было вывезено на оздоровление 547 человек - детей и взрослых", - сказали в департаменте.

Сейчас они все находятся на оздоровлении в городе-курорте Скадовск. Среди вывезенных детей - 99 дошкольников и более 300 учеников общеобразовательных заведений.

Напомним, глава оккупированного Армянска Василий Телиженко в интервью Комсомольской правде сообщил, что в ночь с 13 на 14 сентября на заводе Титан произошел очередной выброс.

Пострадавших от выбросов "Крымского титана" призывают обращаться в прокуратуру АРК.