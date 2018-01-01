В оккупированном Крыму открыли путепровод над Евпаторийским шоссе
|13:57 14.09.2018
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|Крым
В оккупированном Крыму открыто движение по новому путепроводу над Евпаторийским шоссе по объездной дороге в Симферополе.
Движение пока запустили только по двум полосам путепровода. При этом транспорт движется в обоих направлениях, сообщает Крыминформ.
В связи с запуском путепровода на транспортной развязке Евпаторийского шоссе изменена схема движения автомобилей. В частности, будет закрыт съезд, по которому транспорт из Симферополя заезжал на объездную дорогу, направляясь в сторону Феодосии или Ялты.
Строительство транспортной развязки началось в июне прошлого года. Его ведет крымская компания «ДТСК». Стоимость контракта составляет 959,16 млн рублей. Строительство развязки должно завершиться к декабрю 2018 года.
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