В оккупированном Крыму открыто движение по новому путепроводу над Евпаторийским шоссе по объездной дороге в Симферополе.

Движение пока запустили только по двум полосам путепровода. При этом транспорт движется в обоих направлениях, сообщает Крыминформ.

В связи с запуском путепровода на транспортной развязке Евпаторийского шоссе изменена схема движения автомобилей. В частности, будет закрыт съезд, по которому транспорт из Симферополя заезжал на объездную дорогу, направляясь в сторону Феодосии или Ялты.

Строительство транспортной развязки началось в июне прошлого года. Его ведет крымская компания «ДТСК». Стоимость контракта составляет 959,16 млн рублей. Строительство развязки должно завершиться к декабрю 2018 года.