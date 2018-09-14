В пятницу, 14 сентября, на судостроительном заводе "Кузница на Рыбацком" в Киеве состоится спуск на воду десантных катеров проекта 58181 "Кентавр".

Об этом сообщает Апостроф.

Отмечается, что катера должны были быть спущены на воду летом 2018, но из-за проблем с поставками водометов для этих десантно-штурмовых катеров состоялись отсрочки спуска катеров на воду.

Максимальная скорость, которую могут развивать катера - до 50 узлов. Также одной из проектных особенностей катера является большой десантный отсек, где будут размещаться 32 военнослужащих. Заказчиком катеров выступили Военно-морские Силы ВС Украины.