В сети показали фото украинских военных катеров "Кентавр" / Фото
|13:25 14.09.2018
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|Украина
В пятницу, 14 сентября, на судостроительном заводе "Кузница на Рыбацком" в Киеве состоится спуск на воду десантных катеров проекта 58181 "Кентавр".
Об этом сообщает Апостроф.
Отмечается, что катера должны были быть спущены на воду летом 2018, но из-за проблем с поставками водометов для этих десантно-штурмовых катеров состоялись отсрочки спуска катеров на воду.
Максимальная скорость, которую могут развивать катера - до 50 узлов. Также одной из проектных особенностей катера является большой десантный отсек, где будут размещаться 32 военнослужащих. Заказчиком катеров выступили Военно-морские Силы ВС Украины.
Как сообщал BSNews, в Азовском море к патрулированию приступили три бронированных катера Военно-морских сил Украины.
Фото с сайта mil.in.ua
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