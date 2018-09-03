Чергова брудна провокація російських прикордонників на Азові / Фото
|12:54 14.09.2018
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|Крым
Надвечір 13 вересня 2018 р. сталася чергова брудна провокація російських прикордонників на Азові.
Про це на своїй сторінці в FB повідомив Borys Babin.
На цей раз швидкісний катер агресора декілька разів умисно робив небезпечні маневри щодо зближення та перерізання курсу українського корабля ДПС України.
"Координати зустрічі - не критично близько до беріга, але якщо б на Азові було визначене наше терморе чи держкордон з РФ - то це скоріш за усе були б морські простори України", - повідомив Borys Babin.
Інцидент в Азовському морі прокоментував главній редактор BSNews, експерт "Майдану закордонний справ" Андрій Клименко
#Щодо_кризи_в_Азовському_морі (166) - це без сумніву - відповідь на українські рішення по Азову. Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та blackseanews.net ідентифікувала ПСКА-651 - (пограничный сторожевой катер) проекта 12150 типа "Мангуст".
фото www.facebook.com
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