В Армянске опять выброс - администрация города

12:02 14.09.2018 0 комментариев Крым

Жители оккупированного Армянска и окрестных сел на севере Крыма опять жалуются на выброс химикатов в атмосферу.

В администрации города подтвердили факт выброса и заверили, что коммнуальщики продолжают промывать город, сообщает Комсомольская правда-Крым.

"С вечера 13 сентября опять газовка в городе Армянск, а в селе Перекоп - настоящая газовая камера. Ветер северо-восточный будет всю ночь и завтра весь день.. Похоже, нам пришел полный "стабилиздец" (ведь рапортуют, что обстановка стабилизировалась). Даже при закрытых окнах слезятся глаза и першит в горле, во рту вкус серы", - рассказал "Комсомольской правде - Крым" депутат горсовета Армянска Виктор Мохов.

Глава Армянска Василий Телиженко рассказал изданию: "Да, ночью был какой-то выброс, дышать было тяжело. Было резкое повышение температуры вчера, скорее всего, из-за этого какая-то реакция произошла. Все профилактические мероприятия, которые нам рекомендовал Роспотребнадзор, у нас продолжаются. Промываем территории водой. С двух часов ночи до 10 утра полностью проводим обработку всего города. Все учебные заведения готовы к принятию детей, их промыли, а также все площадки и городские трритории. В связи с выбросом вчера мы всю ночь были у главы республики Сергея Аксенова, работали, принимается решение. Думаю, до обеда глава республики сделает соответствующее заявление".

В свою очередь депутат горсовета Виктор Мохов уверен, что нужно объявлять режим ЧС.

"Надо собирать технику со всего Крыма на ликвидацию экологической катастрофы. Пока только иммитация бурной деятельности. Все успокоились, а куда в такую газовую камеру детей возвращать? Да и взрослым тяжело, - отметил он. - Надо детей переводить в санатории со школами, в "Артек", где можно учиться, но возвращать их сейчас никак нельзя".

Напомним, пострадавших от выбросов "Крымского титана" призывают обращаться в прокуратуру АРК.



Ещё на эту тему:

17:55 14.09.2018
Обвиняемый в госизмене экс-чиновник из оккупированного Крыма уехал восвояси
16:50 14.09.2018
Оккупанты заявляют, что риска роста заболеваний из-за новых выбросов на Титане нет
16:15 14.09.2018
Оккупанты вводят режим ЧС в Армянске из-за выбросов на Титане / Обновлено
14:25 14.09.2018
В Херсонской области почти 500 детей вывезли на оздоровление из-за ситуации в Армянске
12:54 14.09.2018
Чергова брудна провокація російських прикордонників на Азові / Фото
11:45 14.09.2018
На админгранице Крыма у украинца изъяли оружие
19:31 13.09.2018
"Титан" качает воду из Херсонской области - представительство Порошенко в АРК
17:23 13.09.2018
Оккупационные власти Крыма обманули Феодосию перевалочный пункт цемента и нефти все таки будет
16:35 13.09.2018
Российские эксперты предсказали двойные санкции судоходной компании "Крым - Сирия"
16:08 13.09.2018
Конвенция о защите Черного моря поможет Украине получить информацию об аварии на Крымском Титане
15:24 13.09.2018
Московский ученый высмеял идеи оккупантов по нейтрализации выбросов в Армянске
10:49 13.09.2018
Кислотонакопитель Титана - "кладезь сокровищ" или "мина замедленного действия"?
Новости
Азербайджан Азербайджан
12:59 10.09.2018
Украина огласила планы по расширению торгово-экономического сотрудничества с Азербайджаном
19:32 07.09.2018
Азербайджан и Турция проводят совместные учения ВВС
13:17 05.09.2018
МИД Азербайджана направил ноту США в связи с незаконной поездкой гражданина США на оккупированные территории
10:17 03.09.2018
Азербайджан закупил у России военную продукцию на пять миллиардов долларов
Все новости страны
Армения Армения
18:41 13.09.2018
Армения решила объявить войну Азербайджану в рамках командно-штабных учений
18:48 12.09.2018
Около сотни военнослужащих Армении отправятся в Сирию
17:59 12.09.2018
Армения не теряет надежды получить от РФ оборонный кредит в $100 млн
12:28 12.09.2018
В Армении скандал из-за обнародованной записи телефонных переговоров
Все новости страны
Болгария Болгария
13:49 13.09.2018
В Болгарии скандал из-за прослушки спецслужбами Путина европейских политиков
15:18 11.09.2018
Украина сменила посла в Болгарии
16:25 10.09.2018
В России решили изменить торговые отношения с Болгарией?
19:20 03.09.2018
Начались работы по откачке мазута с затонувшего в 1921 году судна «Мопанг»
Все новости страны
Греция Греция
09:35 14.09.2018
В Греции скала рухнула на пляж / Видео
12:35 13.09.2018
Министр обороны США обеспокоенный возможным вмешательством России в референдум посетит Македонию
15:48 12.09.2018
В планах США усиление военного присутствия в Греции
13:12 11.09.2018
В Греции снизят налоги
Все новости страны
Грузия Грузия
19:50 12.09.2018
Премьер-министр Грузии назвал Россию страной-агрессором
16:17 11.09.2018
В Тбилиси проходит конференция, организованная Институтом Маккейна
14:40 11.09.2018
Морские пехотинцы ЧФ России отработали десантирование на учениях в Абхазии
17:15 10.09.2018
Грузия упростит таможенные процедуры
Все новости страны
Молдова Молдова
20:33 12.09.2018
Патриарх Кирилл поставил крест на приглашении президента Молдовы на «всемирный конгресс семей»
14:15 10.09.2018
ЕСПЧ принял на рассмотрение заявление семи турецких граждан, подозрительным образом высланых из Молдовы
08:52 10.09.2018
СИБ Молдовы задержала четверых граждан Турции, как членов религиозного движения Фетхуллаха Гюлена
14:12 05.09.2018
Молдавские военнослужащие тренируются на полигоне Бабадаг в Румынии
Все новости страны
Россия Россия
17:25 14.09.2018
Россия отказалась от украинских комплектующих для военной техники
12:37 14.09.2018
РПЦ экстренно собирает заседание синода из-за Украины
08:55 14.09.2018
Загоризонтные радиолокаторы России "накроют колпаком" всю Европу / Фото
18:16 13.09.2018
МИД Великобритании: интервью подозреваемых в отравлении Скрипаля полно "лжи и искажений"
Все новости страны
Румыния Румыния
14:15 11.09.2018
В Румынии прошли массовые протесты
20:25 07.09.2018
Румыния стала одной из самых антироссийских стран
14:42 07.09.2018
"Vestmoldtransgaz" перешла в собственность компании "Transgaz România"
08:25 05.09.2018
Между Румынией и Германией назревает дипломатический скандал
Все новости страны
Турция Турция
09:15 14.09.2018
В Турции запретили покупать недвижимость за валюту
20:10 12.09.2018
Турция активизировала поставки оружия в Идлиб, чтобы помочь восставшим отбить наступление армии Сирии и ее союзников
14:10 12.09.2018
У берегов Анталии произошло землетрясение
08:48 11.09.2018
Президент Турции Эрдоган считает, что Тегеран и Москва должны прекратить гуманитарную катастрофу
Все новости страны
Украина Украина
19:10 14.09.2018
В Крыму ждут подъема рек и схода селей
18:50 14.09.2018
Завтра Украина откроет КПВВ на границе с оккупированным Крымом
18:33 14.09.2018
В Крыму обещают запустить вторую очередь Таврической ТЭС до конца октября
17:55 14.09.2018
Обвиняемый в госизмене экс-чиновник из оккупированного Крыма уехал восвояси
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс