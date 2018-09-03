Жители оккупированного Армянска и окрестных сел на севере Крыма опять жалуются на выброс химикатов в атмосферу.

В администрации города подтвердили факт выброса и заверили, что коммнуальщики продолжают промывать город, сообщает Комсомольская правда-Крым.

"С вечера 13 сентября опять газовка в городе Армянск, а в селе Перекоп - настоящая газовая камера. Ветер северо-восточный будет всю ночь и завтра весь день.. Похоже, нам пришел полный "стабилиздец" (ведь рапортуют, что обстановка стабилизировалась). Даже при закрытых окнах слезятся глаза и першит в горле, во рту вкус серы", - рассказал "Комсомольской правде - Крым" депутат горсовета Армянска Виктор Мохов.

Глава Армянска Василий Телиженко рассказал изданию: "Да, ночью был какой-то выброс, дышать было тяжело. Было резкое повышение температуры вчера, скорее всего, из-за этого какая-то реакция произошла. Все профилактические мероприятия, которые нам рекомендовал Роспотребнадзор, у нас продолжаются. Промываем территории водой. С двух часов ночи до 10 утра полностью проводим обработку всего города. Все учебные заведения готовы к принятию детей, их промыли, а также все площадки и городские трритории. В связи с выбросом вчера мы всю ночь были у главы республики Сергея Аксенова, работали, принимается решение. Думаю, до обеда глава республики сделает соответствующее заявление".

В свою очередь депутат горсовета Виктор Мохов уверен, что нужно объявлять режим ЧС.

"Надо собирать технику со всего Крыма на ликвидацию экологической катастрофы. Пока только иммитация бурной деятельности. Все успокоились, а куда в такую газовую камеру детей возвращать? Да и взрослым тяжело, - отметил он. - Надо детей переводить в санатории со школами, в "Артек", где можно учиться, но возвращать их сейчас никак нельзя".

Напомним, пострадавших от выбросов "Крымского титана" призывают обращаться в прокуратуру АРК.