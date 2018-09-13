РПЦ экстренно собирает заседание синода из-за Украины
|12:37 14.09.2018
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|Россия
Внеочередное заседание Священного синода Русской православной церкви пройдет 14 сентября в Свято-Даниловом монастыре.
Об этом сообщается на официальном сайте РПЦ, передает Фонтанка.ру.
Председательствовать на заседании будет патриарх Кирилл.
Главной темой должен стать «украинский вопрос». Ранее Священный синод уже выражал «решительный протест» из-за назначения Константинополем двух экзархов на Украину. «Данные действия заводят в тупик отношения между Русской и Константинопольской Церквами, создают реальную угрозу единству всего мирового Православия», – говорится в заявлении.
Экзархи Константинопольского патриарха рассматривают возможность предоставления автокефалии украинской церкви. В РПЦ уже заявили, что в этом случае готовы полностью разорвать отношения с Константинополем.
Как сообщал BSNews, Москва раздувает религиозную войну в Украине, создает казус белли, повод для гражданских конфликтов вокруг церковного имущества, хочет мобилизовать сторонников русского мира. Повод для таких действий - томос об автокефалии Украинской православной церкви.
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