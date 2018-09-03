На админгранице Крыма у украинца изъяли оружие
|11:45 14.09.2018
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|Крым
На админгранице с оккупированным Крымом, в пункте пропуска "Джанкой" российские пограничники обнаружили и изъяли у гражданина Украины травматический пистолет и 31 патрон к нему.
Об этом сообщили в Погрануправлении ФСБ по оккупированному Крыму, передают События Крыма.
По данным пресс-службы оккупацонного ведомства біл задержан гражданин Украины 1985 года рождения, следовавший в Симферополь из Мелитополя. При осмотре транспортного средства марки Honda в одной из сумок пограничники обнаружили травматический пистолет "ФОРТ-17Р1", и патроны к нему с резиновыми пулями в количестве 31 единицы.
В ходе опроса украинец якобы сообщил, что забыл выложить пистолет перед поездкой в Крым. Оружие изъяли для последующей передачи на экспертизу.
Сообщается, что украинца пропустили в Крым без оружия.
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