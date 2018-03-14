В оккупированном Севастополе возбуждено уголовное дело в отношении заместителя командира отдельной роты дорожно-патрульной службы ГИБДД, обвиняемого в избиении своего подчиненного, инцидент произошел 12 мая.

Как сообщают События Крыма со ссылкой на информацию Следственного комитета РФ по оккупированному Севастополю.

Сообщается, что у обвиняемого произошел конфликт с подчиненным – ему не понравилось то, что инспектор дорожно-патрульной службы оставил патрульный автомобиль припаркованным около въезда на стоянку МРЭО. Решив проучить подчиненного, заместитель командира перепарковал автомобиль, а инспектору сообщил, что служебную машину угнали и потребовал выдать ему служебное удостоверение.

Но подчиненный выдать удостоверение отказался, и тогда замкомандира нанес ему несколько ударов по голове, доведя его до сотрясения головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмы.

Преступление раскрыли в рамках проведенной служебной проверки.

