270 спецназовцев отправятся служить в части на Азовском и Черном море

11:10 14.09.2018 0 комментариев Украина

Государственная пограничная служба Украины наращивает усилия по морского спецназа - около 270 спецназовцев отправят на службу в подразделения на Азовском и Черном море

Об этом заявил председатель Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал, передает сайт Эспрессо.tv.

"Думаю, что до конца года мы будем иметь около 1000 человек личного состава нашего спецназа. Наращиваем усилия с морского спецназа, а это - примерно 270 человек, которые будут нести службу в подразделениях по акватории Азовского и Черного морей", - подчеркнул Цигикал.

По его словам, сейчас Госпогранслужба развивается по двум направлениям: первый - правоохранительный, второй - наращивание усилий и увеличение резервов.

"Необходимо понимать, что агрессор, как говорится, не спит, наращивает свои усилия, и мы должны дать достойный отпор в случае каких-либо форс-мажорных обстоятельств", - отметил председатель Госпогранслужбы.

Напомним, в Азовском море к патрулированию приступили три бронированных катера Военно-морских сил Украины.

Помимо этого сообщалось, что ВМС Украины могут пополнить датские минные тральщики Flyvefisken.



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