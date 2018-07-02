Пострадавших от выбросов "Крымского титана" призывают обращаться в прокуратуру АРК

10:40 14.09.2018 0 комментариев Крым

Прокуратура АРК призывает жителей оккупированного Крыма и Херсонской области, пострадавших вследствие выбросов вредных веществ завода "Крымский титан", принадлежащего олигарху Дмитрию Фирташу, обращаться в органы правопорядка Автономной Республик Крым с заявлениями и соответствующими фактами.

Об этом сообщил на брифинге в Киеве начальник управления прокуратуры АРК Евгений Комаровский, передает Центр журналистских расследований.

"Я бы хотел обратиться к гражданам, которые проживают во временно оккупированном Крыму, и всем, кто считает себя пострадавшим от экологической катастрофы, которая произошла в Крыму. Пожалуйста, обращайтесь в органы правопорядка АРК. Это непосредственно прокуратура АРК, которая расположена в Киеве и имеет свое отдельное структурное подразделение в Херсоне, а также органы Нацполиции, которые расположены в Одессе, и отдельное подразделение — в Херсоне. Обращайтесь с заявлениями и соответствующими фактами", — сказал Комаровский.

"Все изложенные заявителями факты будут должным образом проверены, им будет дана соответствующая правовая оценка с целью восстановления ваших нарушенных прав", — добавил он.

Напомним, украинская полиция сейчас рассматривает три версии загрязнения воздуха в оккупированном Крыму и на Херсонщине.



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