Пострадавших от выбросов "Крымского титана" призывают обращаться в прокуратуру АРК
|10:40 14.09.2018
|0 комментариев
|Крым
Прокуратура АРК призывает жителей оккупированного Крыма и Херсонской области, пострадавших вследствие выбросов вредных веществ завода "Крымский титан", принадлежащего олигарху Дмитрию Фирташу, обращаться в органы правопорядка Автономной Республик Крым с заявлениями и соответствующими фактами.
Об этом сообщил на брифинге в Киеве начальник управления прокуратуры АРК Евгений Комаровский, передает Центр журналистских расследований.
"Я бы хотел обратиться к гражданам, которые проживают во временно оккупированном Крыму, и всем, кто считает себя пострадавшим от экологической катастрофы, которая произошла в Крыму. Пожалуйста, обращайтесь в органы правопорядка АРК. Это непосредственно прокуратура АРК, которая расположена в Киеве и имеет свое отдельное структурное подразделение в Херсоне, а также органы Нацполиции, которые расположены в Одессе, и отдельное подразделение — в Херсоне. Обращайтесь с заявлениями и соответствующими фактами", — сказал Комаровский.
"Все изложенные заявителями факты будут должным образом проверены, им будет дана соответствующая правовая оценка с целью восстановления ваших нарушенных прав", — добавил он.
Напомним, украинская полиция сейчас рассматривает три версии загрязнения воздуха в оккупированном Крыму и на Херсонщине.
Ещё на эту тему:
В оккупационную армию РФ отправят служить 2,8 тысяч крымчан
Новый иск в ЕСПЧ Украины против России касается незаконно удерживаемых в оккупированном Крыму и РФ
В тюрмах оккупированного Крыма с 2014 зафиксировано более 180 случаев пыток и унижения
Украина настаивает на безотлагательном рассмотрении ЕСПЧ иска к РФ по политзаключенным украинцам
Украина обратится в ЕСПЧ с иском против РФ относительно высылки граждан Украины из Крыма
Оккупационная власть рассмотрит заявление жительницы Севастополя о выходе из навязанного гражданства РФ
Оккупанты без решения "суда" поместили в психиатрическую больницу активиста и журналиста Наримана Мемедеминова