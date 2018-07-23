В оккупированном Крыму можно попасть в списки ФСБ за желание обучать своих детей на украинском

10:05 14.09.2018 0 комментариев Крым

Жителей оккупированного Крыма, которые требуют, чтобы их дети получали образование на украинском языке, включают в списки, которые затем передаются Федеральной службе безопасности России.

Такие данные содержатся в новом докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "О ситуации с правами человека во временно оккупированных Автономной Республике Крым и Севастополе", передает QHA.

Миссия ООН констатирует притеснение прав этнических украинцев на образование на родном языке: количество детей, которые учились в украиноязычных школах и классах, сократилось за время оккупации в четыре раза - с 12694 до 318 детей, а количество украиноязычных школ уменьшилось в 7 раз - до одной школы. Такое резкое сокращение, в частности, объясняется административным давлением на родителей и выездом тысяч проукраинских крымчан на "материк".

В 2017-2018 учебном году преподавание на украинском языке обеспечивалось в одной украиноязычной школе и в 13 украиноязычных классах русскоязычных школ, где всего вместе учились 318 детей. Когда на полуострове в последний раз применялась учебная программа Украины (это было в 2013/14 учебном году), было 7 украиноязычных школ и 829 украиноязычных классов, в которых обучалось 12694 ребенка. Это резкое снижение объясняется сообщениями о давлении со стороны администраций школ, ассимиляцией в преимущественно русскоязычной среде, выездом тысяч проукраинских жителей Крыма и разнообразными сдерживающими факторами. Родителей, которые требуют, чтобы их дети получали образование на украинском языке, вносят в списки, которые передаются ФСБ.

Также сообщается, что количество детей, изучающих украинский язык как предмет программы, как факультативный курс или на внеклассных началах, в текущем учебном году составляет 10,6 тыс.

Кроме того, в Докладе отмечается, что в соответствии с законодательством Российской Федерации, применяемого на полуострове, русский, украинский и крымскотатарский языки являются официальными языками в Крыму и могут использоваться как языки преподавания. Однако после оккупации Крыма процент преподавание на русском увеличился: в 2017/18 учебном году 97% детей в Крыму учились на русском языке, тогда как в 2014 таких было 90,7%.

Относительно ситуации с изучением крымскотатарского языка, то по данным Доклада, уровень использования крымскотатарского как языка преподавания остался стабильным: в 2017/18 учебном году на родном языке получали образование 5835 крымских татар, тогда как в 2013/14 учебном году таких было 5551. По состоянию на 30 июня 2018 г. в Крыму было 16 крымскотатарских школ (в 2014 - 15). Около 21600 детей крымских татар изучают родной язык как школьный предмет, как факультативный курс или на внеклассных началах.

Вместе с тем, УВКПЧ задокументировало случаи, когда прямые требования родителей об использовании крымскотатарского в ​​качестве языка преподавания для их детей остались без внимания.

Напомним, в оккупированном Крыму вместо украинских открывают кадетские классы.



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