В Греции скала рухнула на пляж / Видео
|09:35 14.09.2018
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|Греция
Пляж Навайо – достопримечательность Ионических островов. Он окружен крутыми скалами и к нему можно добраться только на лодке.
В Греции обрушилась скала на популярном пляже Навайо на острове Закинф, пострадали семь человек. Об этом сообщает Корреспондент.net.
Отмечается, что небольшой пляж Навайо – достопримечательность Ионических островов. Он окружен крутыми скалами и к нему можно добраться только на лодке.
На видео видно, как в море падает скала и отдыхающие разбегаются во все стороны. При этом перевернулись несколько лодок.
Утверждается, что люди серьезно не пострадали. Большинству из них, в том числе и двум детям, помощь была оказана на месте. Госпитализировали лишь туристку из Чехии, у которой травма спины.
Видео youtube
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