В Турции запретили покупать недвижимость за валюту
|09:15 14.09.2018
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|Турция
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, в соответствии с которым все договоры аренды и документы купли-продажи недвижимости, заключенные в иностранной валюте, будут переведены в турецкую лиру.
Текст указа опубликован в официальном вестнике правительства Турции – Resmı Gazete, сообщает Корреспондент.net.
Все договоры будут переведены в национальную денежную единицу – турецкую лиру. Пересчет проведут в течение 30 дней.
При заключении договоров купли-продажи, аренды, лизинга движимого и недвижимого имущества между резидентами в Турции платежные обязательства сторон не будут устанавливаться или индексироваться в иностранной валюте, – говорится в сообщении.
Согласно указу, пересчет будет осуществлен в течение 30 дней.
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