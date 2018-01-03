Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, в соответствии с которым все договоры аренды и документы купли-продажи недвижимости, заключенные в иностранной валюте, будут переведены в турецкую лиру.

Текст указа опубликован в официальном вестнике правительства Турции – Resmı Gazete, сообщает Корреспондент.net.

Все договоры будут переведены в национальную денежную единицу – турецкую лиру. Пересчет проведут в течение 30 дней.

При заключении договоров купли-продажи, аренды, лизинга движимого и недвижимого имущества между резидентами в Турции платежные обязательства сторон не будут устанавливаться или индексироваться в иностранной валюте, – говорится в сообщении.

Согласно указу, пересчет будет осуществлен в течение 30 дней.