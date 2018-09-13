Загоризонтные радиолокаторы России "накроют колпаком" всю Европу / Фото

08:55 14.09.2018 0 комментариев Россия

Загоризонтные радиолокационные станции "Контейнер", госиспытания которых должны быть завершены в этом году, открывают совершенно новые возможности в обнаружении воздушных целей на сверхдальних расстояниях.

При этом Россия получает возможность контроля воздушного пространства всей Европы, сообщает сайт Русское оружие.

Сообщается, что РЛС "Контейнер" смогут обнаруживать и идентифицировать практически все типы летательных аппаратов на расстоянии в несколько тысяч километров от границ России и поднять в воздух незамеченной "армаду бомбардировщиков-ракетоносцев или рой боевых дронов" уже не получится.

Издание сообщает, что необходимые для эффективной работы РЛС "Контейнер" радиолокационные станции с высоким разрешением и очень мощная электронно-вычислительная техника с особым программным обеспечением уже имеется.

Как отмечают специалисты в области радиолокации, строительство таких станций по периметру российских границ будет делом сравнительно простым и быстрым. Все агрегаты станции "Контейнер" выполнены в виде быстро устанавливаемых модулей и, как утверждают некоторые источники, не требуют строительства каких-либо сложных сооружений. Таким образом, для монтажа новой станции потребуется расчистить и подготовить площадку, а также разместить все необходимые блоки, соединить их между собой и произвести настройку.

Фото: Пресс-служба НИИДАР



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