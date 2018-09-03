Большие десантные корабли Черноморского флота (БДК) «Азов» и «Николай Фильченков» вернулись в оккупированный Севастополь после выполнения задач в Средиземном море.

Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота, передает Крыминформ.

«БДК Черноморского флота «Азов» и «Николай Фильченков» вернулись в Севастополь после участия в учении в Средиземном море. Экипажи черноморских кораблей выполняли задачи в рамках учения под руководством главнокомандующего ВМФ, которое прошло в Средиземном море с 1 по 8 сентября», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в учениях были задействованы 18 кораблей и вспомогательных судов Черноморского флота. Среди них новейшие фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», подводные лодки «Колпино» и «Нижний Новгород», а также впервые вышедший для выполнения задач в Средиземном море малый ракетный корабль «Вышний Волочёк».

По данным пресс-службы, экипажи БДК «Азов» и «Николай Фильченков» после возвращения в базу выполнят комплекс штатных регламентных работ по обслуживанию судовых систем, механизмов и поддержанию технической готовности кораблей. После этого они продолжат выполнение мероприятий согласно планам боевой подготовки.