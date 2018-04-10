Состав Военно морских сил Украины могут пополнить датские минные тральщики Flyvefisken.

Об этом сообщает Информационное сопротивление со ссылкой на военно-политического обозревателя Александра Коваленко.

В то время как сейчас многие обсуждают отправку на Азовское море бронекатеров “Гюрза-М” и ломают копья в спорах о том, нужны ли нам патрульные катера типа “Айленд” и получат ли их ВМСУ в принципе, в открытом доступе появилась прелюбопытнейшая информация, пишет издание.

Как оказалось, ещё в 2017 году Дания одобрила продажу Украине трех минных тральщиков класса “Flyvefisken”, большая часть из которых сейчас после списания находится в отстое. Стоимость сделки чуть более 100 млн евро.

Что любопытно официально о ведении переговоров с датскими коллегами нигде не заявлялось и данная информация подобна снегу на голову туриста на египетском курорте. Но все же, с учетом того, что на сегодняшний день в составе ВМСУ находится лишь один рейдовый тральщик проекта 1258 “Геническ”, спущенный на воду в 1985 году, необходимость пополнения парка этих кораблей вполне логична и объяснима.

Базироваться такие корабли явно будут в Одессе - так как Западная военно-морская база ВМС Украины в Практической гавани Одесского порта сейчас является главной базой для всех кораблей ВМСУ.

Что же до датчан, Flyvefisken (Летучая рыба) то они относятся к типу многофункциональных катеров полного водоизмещения 450 тонн, начавших свой путь в 1985 году. Всего таких катеров было спущено на воду 14 единиц, но лишь 4 из них оборудованы для выполнения противоминных работ. Речь идет о катерах “Зубатка” (1988), “Сёмга” (1990), “Скумбрия” (1991) и “Осётр” (1991), которые сейчас находятся на консервации в Корсере.

Силовая установка этих катеров представляет собой тандем из газовой турбины General Electric LM500 разгоняющей центральный пятилопастный винт постоянного шага и двух не убиваемых дизелей MTU 16V 396TB94 с суммарной мощностью 5670 л.с. обеспечивающих работу боковых винтов переменного шага.

Хотелось бы так же отметить, что “Летучие рыбы” были достаточно зубастыми катерами, ведь на их вооружении стояли артиллерийские 76-мм установки ОТО Бреда, 35-мм зенитные установки “Эрликон Миллениум”, а так же ПКР “Гарпун” и УВП Mk48 для пуска 12 “Си Спарроу”. В качестве минно-торпедного вооружения использовались легкие противолодочные торпеды ТА MU90 и имелся отсек для размещения 60 мин.

Собственно, с учетом отсутствия кораблей данного типа на вооружении ВМСУ в достаточном количестве и отсутствием (временным) возможности постройки оных на украинских верфях, вполне логичным было бы, если бы “Летучие рыбы” пополнили состав ВМСУ. Однако смущает в этой истории кое что.

Официальной информации о таком запросе со стороны Украины правительству Дании в открытых источниках, за исключением имеющейся утечки – нет. И это при том, что согласно опубликованной информации Дания дала разрешение на продажу “Летучих рыб” ещё в прошлом году. Странно это все выглядит.

К слову сказать, четыре “Флювефискена” для нужд своих ВМС приобрела Литва. Одним из них была “Зубатка”, которая прибыла в порт своего нового назначения в 2017 году. Таким образом, становится понятным какие именно три “рыбки” ждут своей реанимации на военно-морской базе в Корсере.

Напомним, в Азовском море к патрулированию приступили три бронированных катера Военно-морских сил Украины