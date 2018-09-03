Большие десантные корабли Черноморского флота (БДК) «Азов» и «Николай Фильченков» вернулись в оккупированный Севастополь после выполнения задач в Средиземном море.

Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота России, передает Крым Информ.

В пресс-службе отметили, что в учениях были задействованы 18 кораблей и вспомогательных судов Черноморского флота.

Среди них фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», подводные лодки «Колпино» и «Нижний Новгород», а также впервые вышедший для выполнения задач в Средиземном море малый ракетный корабль «Вышний Волочёк».

По данным пресс-службы, экипажи БДК «Азов» и «Николай Фильченков» после возвращения в базу выполнят комплекс штатных регламентных работ по обслуживанию судовых систем, механизмов и поддержанию технической готовности кораблей. После этого они продолжат выполнение мероприятий согласно планам боевой подготовки.