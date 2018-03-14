В ближайшее время в Крыму не стоит ожидать сильных землетрясений, полагает руководитель Координационно-прогностического центра, заведующий лабораторией методов прогноза землетрясений Института физики Земли Евгений Рогожин.

По словам специалиста, землетрясение, которое произошло 13 сентября у берегов Ялты, было "ординарным"и малое по энергии, сообщают События Крыма.

"В Крыму редко бывает сильная сейсмичность, и сейчас оснований, что в ближайшее время может произойти сильное землетрясение, у нас нет. Во всяком случае, в своих прогнозах для МЧС, которые мы подаем каждый квартал, мы зону Крыма не отмечаем как наиболее опасную", – сказал ученый.

В то же время Рогожин отметил, что в Крыму устарело оборудование, помогающие спрогнозировать вероятность подземных толчков. Региону необходимо заменить большинство станций на цифровые, признается он.

"Вообще надо быть готовыми… Крым на карте общего сейсмического районирования – это зона достаточно высокой сейсмической опасности", – констатировал Рогожин.

Утром, 13 сентября, в оккупированном Крыму, у берегов Ялты сейсмологи зарегистрировали землетрясение силой около четырех баллов.