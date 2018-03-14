Крымчан успокаивают: сильного землетрясения не ожидается, но надо быть готовым
|20:20 13.09.2018
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|Крым
В ближайшее время в Крыму не стоит ожидать сильных землетрясений, полагает руководитель Координационно-прогностического центра, заведующий лабораторией методов прогноза землетрясений Института физики Земли Евгений Рогожин.
По словам специалиста, землетрясение, которое произошло 13 сентября у берегов Ялты, было "ординарным"и малое по энергии, сообщают События Крыма.
"В Крыму редко бывает сильная сейсмичность, и сейчас оснований, что в ближайшее время может произойти сильное землетрясение, у нас нет. Во всяком случае, в своих прогнозах для МЧС, которые мы подаем каждый квартал, мы зону Крыма не отмечаем как наиболее опасную", – сказал ученый.
В то же время Рогожин отметил, что в Крыму устарело оборудование, помогающие спрогнозировать вероятность подземных толчков. Региону необходимо заменить большинство станций на цифровые, признается он.
"Вообще надо быть готовыми… Крым на карте общего сейсмического районирования – это зона достаточно высокой сейсмической опасности", – констатировал Рогожин.
Утром, 13 сентября, в оккупированном Крыму, у берегов Ялты сейсмологи зарегистрировали землетрясение силой около четырех баллов.
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