Ракетные корабли Черноморского флота РФ в рамках совместных учений подразделений Южного военного округа отработали новые нормативы применения крылатых ракет.

Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа, передает Крым Информ.

По данным пресс-службы, командные пункты управления огнем находились в пяти регионах – Дагестане, Северной Осетии, на Ставрополье, в Ростовской области, в оккупированном Крыму – и в акваториях Черного и Каспийского морей.

В общей сложности в рамках учений было отработано более 900 нормативов. Более пяти тысяч военнослужащих в составе расчетов и экипажей выполнили около 500 огневых задач, в том числе более 300 с боевой стрельбой.

В пресс-службе отметили, что в учениях было задействовано более 500 единиц артиллерийских установок и ракетных комплексов.

В учениях участвовали дальнобойные тяжелые артиллерийские орудия «Тюльпан», реактивные системы залпового огня «Торнадо», «Смерч», «Ураган», «Град», самоходные гаубицы «Мста-С», а также оперативно-тактические комплексы «Искандер-М» и ракетные корабли, оснащенные крылатыми ракетами «Калибр».