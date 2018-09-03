На территории крымского "Титана" незаконно пробурено десять скважин, которые качают воду из озера, расположенного в Херсонской области.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил первый заместитель Постоянного представителя Президента Украины в АРК Изет Гданов, сообщает Укринформ.

"На территории завода «Крымский титан», который стал причиной экологической катастрофы на севере оккупированного Крыма, пробурено порядка десяти незаконных скважин, которые качают воду из озера, которое находится в Херсонской области", - сообщил Гданов.

Таким образом, подчеркнул украинский чиновник, экологический ущерб Херсонской области "Крымским титаном" наносился не только загрязнением воздуха, но и выкачкой пресной воды из подземных источников.

Как отметил Гданов, проблемой является то, что ни Украина, ни международные организации не могут попасть на территорию завода, чтобы "разобраться с ситуацией".

«Мы прекрасно понимаем, что зайти на территорию завода и разобраться с ситуацией, которая сложилась, мы тоже физически не можем. Международные независимые организации не пускает Россия, потому что она не хочет показывать, что там на самом деле происходит», - сказал Гданов.

Напомним: Московский ученый высмеял идеи оккупантов по нейтрализации выбросов в Армянске.