Оккупанты отчитались об успешных испытаниях на первом блоке Севастопольской ТЭС

19:10 13.09.2018 0 комментариев Крым

Энергетики завершили испытания первого блока Балаклавской ТЭС в оккупированном Севастополе.

Об этом сегодня сообщает пресс-служба филиала АО «Системный оператор Единой энергетической системы» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Юга», пишут Примечания.

«Комплексные испытания парогазовой установки мощностью 235 МВт, которая является первым по счёту энергоблоком со станционным номером 2, стали заключительным этапом перед аттестацией генерирующего оборудования и вводом в эксплуатацию первой очереди Балаклавской ТЭС», – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что программа испытаний, согласованная с системным оператором, предусматривала непрерывную 72-часовую работу энергоблока ТЭС с номинальной нагрузкой в составе энергетического комплекса Единой энергосистемы России. В период строительства энергоблока, и затем при испытании генерирующего оборудования и вводе его в работу в условиях сложной режимно-балансовой ситуации системным оператором обеспечена устойчивая работа Объединенной энергосистемы Юга без нарушения электроснабжения потребителей.

Напомним, оккупанты неоднократно перенесли сроки ввода в эксплуатацию двух электростанций в Крыму.



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