В рамках командно-штабных учений «Шант-2018» 12 сентября в Национальном собрании Армении было принято решение об объявлении войны.

Об этом сообщает пресс-служба парламента Республики Армения, передает PanARMENIAN.Net.

«Принимая за основу предложение правительства Армении от 12 сентября «Об одобрении предложения об объявлении войны», руководствуясь первым пунктом ст.118 Конституции Армении и пятым пунктом ст.105 конституционного закона «Устав НС Армении», Национальное собрание Армении решает объявить войну Республике Азербайджан»,- говорится в решении НС Армении.

На всей территории Армении 11 сентября стартовали командно-штабные учения «Шант-2018», которые продлятся до 14 сентября. Республика приведена в условное военное положение. Общегосударственные учения носят плановый характер и направлены на подготовку государства к обороне, мобилизационную подготовку органов государственного и военного управления во время отпора агрессии, проверку возможности приведения к высокой степени готовности.