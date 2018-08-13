МИД Великобритании: интервью подозреваемых в отравлении Скрипаля полно "лжи и искажений"
|18:16 13.09.2018
|0 комментариев
|Россия
В МИД Великобритании заявили, что интервью россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в причастности к отравлению в Солсбери, представляет собой ложь и искажения.
Об этом сообщают британские СМИ, передает Интерфакс.
"Мы неоднократно просили Россию отчитаться за то, что произошло в Солсбери. Сегодня, как мы и видели ранее, они ответили запутыванием и ложью", - говорится в сообщении МИД Великобритании.
В британском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что полиция идентифицировала двух мужчин в качестве "основных подозреваемых" в связи с атакой в Солсбери.
Напомним, Петров и Руслан Боширов, объявленные Лондоном подозреваемыми в причастности к делу об отравлении Юлии и Сергея Скрипалей, сообщили в интервью главному редактору RT, что посетили Великобританию "для развлечения по совету друзей".
Ранее Великобритания обвинила президента России Владимира Путина во лжи, в том числе и из-за его заявления о том, что подозреваеміе в отравлении Скрипалей "обычные гражданские лица".
Ещё на эту тему:
Россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей, в РФ не знают
Крупнейшая со времен "холодной войны" группа военных кораблей РФ подошла к берегам Японии / Карта
Шойгу предвидит войну за Арктику
Стало известно о смерти очередного российского посла
Минобороны РФ разочаровалось в США после раскрытия конфиденциального предложения по Сирии
Президент Франции и глава МИД РФ обсудили Сирию и Украину
Россия в соцсетях упорно сеет раздор среди американского общества, - министр внутренней безопасности США
Российский бизнесмен Виктор Вексельберг потратил почти $1,6 млн на лоббирование интересов России в Вашингтоне
Дипломатия по российски: Британия "тупая", если думает, что РФ пошла на новую атаку во время ЧМ
МИД РФ: Полномочия парламентариев РФ в ПАСЕ не восстановлены. Соответственно, оснований для возобновления выплат нет
Путин: встрече с Трампом мешает внутриполитическая борьба в США
Россия одобрила проект создания промзоны в Суэцком канале