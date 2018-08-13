В МИД Великобритании заявили, что интервью россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в причастности к отравлению в Солсбери, представляет собой ложь и искажения.

Об этом сообщают британские СМИ, передает Интерфакс.

"Мы неоднократно просили Россию отчитаться за то, что произошло в Солсбери. Сегодня, как мы и видели ранее, они ответили запутыванием и ложью", - говорится в сообщении МИД Великобритании.

В британском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что полиция идентифицировала двух мужчин в качестве "основных подозреваемых" в связи с атакой в Солсбери.

Напомним, Петров и Руслан Боширов, объявленные Лондоном подозреваемыми в причастности к делу об отравлении Юлии и Сергея Скрипалей, сообщили в интервью главному редактору RT, что посетили Великобританию "для развлечения по совету друзей".

Ранее Великобритания обвинила президента России Владимира Путина во лжи, в том числе и из-за его заявления о том, что подозреваеміе в отравлении Скрипалей "обычные гражданские лица".