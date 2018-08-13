МИД Великобритании: интервью подозреваемых в отравлении Скрипаля полно "лжи и искажений"

18:16 13.09.2018 0 комментариев Россия

В МИД Великобритании заявили, что интервью россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в причастности к отравлению в Солсбери, представляет собой ложь и искажения.

Об этом сообщают британские СМИ, передает Интерфакс.

"Мы неоднократно просили Россию отчитаться за то, что произошло в Солсбери. Сегодня, как мы и видели ранее, они ответили запутыванием и ложью", - говорится в сообщении МИД Великобритании.

В британском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что полиция идентифицировала двух мужчин в качестве "основных подозреваемых" в связи с атакой в Солсбери.

Напомним,  Петров и Руслан Боширов, объявленные Лондоном подозреваемыми в причастности к делу об отравлении Юлии и Сергея Скрипалей, сообщили в интервью главному редактору RT, что посетили Великобританию "для развлечения по совету друзей".

Ранее Великобритания обвинила президента России Владимира Путина во лжи, в том числе и из-за его заявления о том, что подозреваеміе в отравлении Скрипалей "обычные гражданские лица".



Ещё на эту тему:

15:33 05.09.2018
Россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей, в РФ не знают
10:38 04.09.2018
Крупнейшая со времен "холодной войны" группа военных кораблей РФ подошла к берегам Японии / Карта
17:59 31.08.2018
Шойгу предвидит войну за Арктику
20:06 13.08.2018
Стало известно о смерти очередного российского посла
08:49 06.08.2018
Минобороны РФ разочаровалось в США после раскрытия конфиденциального предложения по Сирии
10:30 25.07.2018
Президент Франции и глава МИД РФ обсудили Сирию и Украину
09:44 16.07.2018
Россия в соцсетях упорно сеет раздор среди американского общества, - министр внутренней безопасности США
13:27 06.07.2018
Российский бизнесмен Виктор Вексельберг потратил почти $1,6 млн на лоббирование интересов России в Вашингтоне
15:08 05.07.2018
Дипломатия по российски: Британия "тупая", если думает, что РФ пошла на новую атаку во время ЧМ
15:31 04.07.2018
МИД РФ: Полномочия парламентариев РФ в ПАСЕ не восстановлены. Соответственно, оснований для возобновления выплат нет
08:29 05.06.2018
Путин: встрече с Трампом мешает внутриполитическая борьба в США
18:19 07.05.2018
Россия одобрила проект создания промзоны в Суэцком канале
Новости
Азербайджан Азербайджан
12:59 10.09.2018
Украина огласила планы по расширению торгово-экономического сотрудничества с Азербайджаном
19:32 07.09.2018
Азербайджан и Турция проводят совместные учения ВВС
13:17 05.09.2018
МИД Азербайджана направил ноту США в связи с незаконной поездкой гражданина США на оккупированные территории
10:17 03.09.2018
Азербайджан закупил у России военную продукцию на пять миллиардов долларов
Все новости страны
Армения Армения
18:41 13.09.2018
Армения решила объявить войну Азербайджану в рамках командно-штабных учений
18:48 12.09.2018
Около сотни военнослужащих Армении отправятся в Сирию
17:59 12.09.2018
Армения не теряет надежды получить от РФ оборонный кредит в $100 млн
12:28 12.09.2018
В Армении скандал из-за обнародованной записи телефонных переговоров
Все новости страны
Болгария Болгария
13:49 13.09.2018
В Болгарии скандал из-за прослушки спецслужбами Путина европейских политиков
15:18 11.09.2018
Украина сменила посла в Болгарии
16:25 10.09.2018
В России решили изменить торговые отношения с Болгарией?
19:20 03.09.2018
Начались работы по откачке мазута с затонувшего в 1921 году судна «Мопанг»
Все новости страны
Греция Греция
12:35 13.09.2018
Министр обороны США обеспокоенный возможным вмешательством России в референдум посетит Македонию
15:48 12.09.2018
В планах США усиление военного присутствия в Греции
13:12 11.09.2018
В Греции снизят налоги
11:59 11.09.2018
Греция отказала в гражданской визе российскому митрополиту
Все новости страны
Грузия Грузия
19:50 12.09.2018
Премьер-министр Грузии назвал Россию страной-агрессором
16:17 11.09.2018
В Тбилиси проходит конференция, организованная Институтом Маккейна
14:40 11.09.2018
Морские пехотинцы ЧФ России отработали десантирование на учениях в Абхазии
17:15 10.09.2018
Грузия упростит таможенные процедуры
Все новости страны
Молдова Молдова
20:33 12.09.2018
Патриарх Кирилл поставил крест на приглашении президента Молдовы на «всемирный конгресс семей»
14:15 10.09.2018
ЕСПЧ принял на рассмотрение заявление семи турецких граждан, подозрительным образом высланых из Молдовы
08:52 10.09.2018
СИБ Молдовы задержала четверых граждан Турции, как членов религиозного движения Фетхуллаха Гюлена
14:12 05.09.2018
Молдавские военнослужащие тренируются на полигоне Бабадаг в Румынии
Все новости страны
Россия Россия
18:16 13.09.2018
МИД Великобритании: интервью подозреваемых в отравлении Скрипаля полно "лжи и искажений"
15:48 13.09.2018
"Отравители Скрипалей" рассказали, что они делали в Великобритании
14:59 13.09.2018
Проблемы с визами: в Лондоне отменили "Русский бал"
13:24 13.09.2018
В РПЦ обещают "разгул насилия и хаос" из-за предоставления автокефалии Украинской церкви
Все новости страны
Румыния Румыния
14:15 11.09.2018
В Румынии прошли массовые протесты
20:25 07.09.2018
Румыния стала одной из самых антироссийских стран
14:42 07.09.2018
"Vestmoldtransgaz" перешла в собственность компании "Transgaz România"
08:25 05.09.2018
Между Румынией и Германией назревает дипломатический скандал
Все новости страны
Турция Турция
20:10 12.09.2018
Турция активизировала поставки оружия в Идлиб, чтобы помочь восставшим отбить наступление армии Сирии и ее союзников
14:10 12.09.2018
У берегов Анталии произошло землетрясение
08:48 11.09.2018
Президент Турции Эрдоган считает, что Тегеран и Москва должны прекратить гуманитарную катастрофу
10:12 10.09.2018
Турция продолжает перебрасывать военную технику к границам Сирии
Все новости страны
Украина Украина
19:56 13.09.2018
Корабли ЧФ России отработали новые нормативы применения крылатых ракет
19:31 13.09.2018
"Титан" качает воду из Херсонской области - представительство Порошенко в АРК
19:10 13.09.2018
Оккупанты отчитались об успешных испытаниях на первом блоке Севастопольской ТЭС
17:50 13.09.2018
США обеспокоены исчезновением людей в оккупированном Крыму
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс