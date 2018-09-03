США обеспокоены исчезновением людей в оккупированном Крыму
|17:50 13.09.2018
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|Крым
Российская Федерация должна прекратить тактику похищений и пыток инакомыслящих жителей оккупированного Крыма, заявляет посольство США в Украине.
"Эрвина Ибрагимова, члена исполкома Всемирного конгресса крымских татар и регионального Меджлиса, остановили в его машине и похитили люди в униформе. Он пытался убежать, но его бросили в микроавтобус. Мы глубоко обеспокоены исчезновением крымчан, в частности Эрвина", - сказано в сообщении на странице американского посольства в микроблоге Твиттер в четверг, 13 сентября, передает Интерфакс.
"Россия должна вернуть крымчан в их семьи и прекратить тактику принудительных исчезновений и пыток с целью преследования и подавления их политического инакомыслия", - добавили в посольстве.
Напомним, ночь на 25 мая в Бахчисарае пропал член Исполнительного Совета Всемирного конгресса крымских татар, член Меджлиса крымскотатарского народа Эрвин Ибрагимов.
В марте 2018 года СК России в оккупированном Крыму прекратил расследование исчезновения крымского татарина.
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