Проблема строительства в Феодосии базы по перегрузке и хранению цемента, если и разрешится, то, почти гарантированно, – не в пользу населения.

Как передает корреспондент РИА Новый День, после резонансных протестов горожан и активно подключившихся к ним казаков, 30 августа, так называемый, "Совет министров Крыма", распространил информацию о том, что инвестиционный проект по организации цементного терминала в Феодосии реализован не будет: "инвестору была предложена альтернативная площадка для реализации проекта – промышленная зона города Керчь".

В тот же день на сайте "минэкономразвития" оккупированного Крыма написали: "Для реализации проекта по созданию транспортно-технической схемы перегрузки и хранения цемента в Феодосии будет подобрана альтернативная площадка вне города". В этой заметке Керчь не упоминалась.

В результате, 2 сентября на разрешенный митинг против строительства терминала пришли не более ста человек, он прошел тихо – феодосийцы, поверив чиновникам, решили, что конфликт исчерпан.

Однако, это оказалось далеко не так.

"Новый День" расспросил Михаила Короля, гендиректора небольшой керченской фирмы-инвестора "Юггидрострой" о том, что было дальше – после противоречивых заявлений высоких чиновниц.

Инвестору предложили на выбор две площадки.

В Керчи – филиал ГУП "Крымские морские порты" – порт «Терминал». Возможность разместиться там Король отвергает категорически – порт мелкий и располагается далеко от тех строек, на которые его придется возить. По его мнению, в ближайшее время много цемента потребуется ЮБК, Судаку, Коктебелю, той же Феодосии.

В Феодосии ему предложили территорию АО «Стройдеталь». Однако место, которое "министр" экономразвития характеризовала как "вне города", не минует ни один автобус, въезжающий в город, поскольку расположено оно недалеко от автовокзала.

На вопрос, не рассматривал ли он возможность размещения цементного терминала в Севастополе, Михаил Король высказался в том смысле, что там уже все поделено. Выходит, какая-то мощная сила держит его именно в Феодосии.

Окончательного отказа "Юггидрострой" не получил, инвестиционное соглашение не расторгнуто, поэтому директор не теряет оптимизма, надеется, что все же удастся "посадить" терминал на старом месте: "Я буду идти до конца, к чему бы это ни привело!".

В частности, он намерен провести экологическую экспертизу проекта, самой технологии перевалки – без привязки к месту. И уверен, что получит бумагу с печатями, что будущее предприятие (судя по картинкам) не представляет опасности. "Сейчас ни одного заключения специалистов, на основании которого можно говорить об отмене соглашения, нет!", – утверждает Король.

Так что журналисты поторопились с заголовками «Цемента в Феодосии не будет!», а активные горожане, имеющие богатый опыт протестов, рано успокоились. Хотя, вряд ли они молча проглотят эту горькую пилюлю.

Напомним: Феодосия, как перевалочный пункт цемента и нефти, вместо центра индустрии туризма - перспектива от оккупантов.