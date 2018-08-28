Оккупанты уверяют, что воды в Крыму достаточно чтобы обеспечить ею местное население
|16:59 13.09.2018
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|Крым
На территории оккупированного Крымского полуострова достаточно воды для того, чтобы обеспечить ею местное население.
Об этом сообщил представитель оккупантов, временно исполняющий обязанности руководителя Росводресурсов Вадим Никаноров, передают Новости Крыма.
По его словам, в центральную, северную и западную части Крыма вода поступает из подземных источников, запас которых не изменяется в разные времена года. Дефицита водных ресурсов в этих регионах нет, сказал Никаноров в интервью ТАСС.
Никаноров считает, что больше всего проблем с водой в восточной части полуострова. Водоснабжение там осуществляется за счет ресурсов наливных водохранилищ. Тем не менее, сейчас объемов воды на востоке Крыма, с учетом запасов воды Белогорского и Тайганского водохранилищ, а также подземных вод Нежинского, Новогригорьевского, Просторненского водозаборов достаточно.
Как сообщал BSNews, оккупанты не смогли воспользоваться июльскими ливнями для пополнения крымских водохранилищ. Помимо этого сообщалось, что в Крыму высохло русло одной из крупнейших рек.
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