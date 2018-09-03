Заявление, так называемой, "власти" оккупированного Крыма о готовности создать специальную судоходную компанию для поставок российского зерна в Сирию, оценили российские эксперты.

Сейчас Дамаск уже получает зерно из РФ, в том числе из оккупированного Крыма, хотя объемы, видимо, не очень велики, а конкретные поставщики не раскрываются, пишут Примечания.

Но эксперты и юристы сомневаются, что проект находящийся под угрозой двойных западных санкций — по Крыму и Сирии — будет легко реализовать, кроме того, неясна и экономика создания отдельной судоходной компании под сирийский маршрут.

В "Минсельхозе" оккупированного Крыма сообщили, что, по данным ФГБУ «Центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки», из аннексированного полуострова в Сирию в 2017 году экспортировано 105,6 тыс. тонн зерна, с начала 2018 года — 68,9 тыс. тонн.

Впрочем, в "министерстве" нет данных о планах компаний региона на дальнейшие поставки зерна в Сирию.

Гендиректор юркомпании "Глазунов и Семенов" Валерий Глазунов считает, что на судоходную компанию, созданную при участии России и Сирии, обрушатся ограничения, связанные и с Крымом, и с Сирией.

"Один же торговый партнер, который находится не в лучшем экономическом состоянии, не в силах обеспечить такой приток дохода, который покрыл бы все расходы на содержание самой компании",— говорит юрист.

Мерген Дораев добавляет, что проблемой может стать и механизм расчетов между участниками сирийско-российской торговли, "который должен учитывать риск блокировки платежей в европейских или американских банках-корреспондентах".

Напомним: Оккупированный Крым и Сирия рассматривают создание совместной судоходной компании.