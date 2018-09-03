Кабинет министров Украины работает над механизмом использования Конвенции о защите Черного моря от загрязнений, также известной как Бухарестская конвенция, чтобы получить доступ к информации о катастрофе в оккупированном Крыму на заводе “Крымский титан”.

Об этом сообщил на пресс-конференции сегодня, 13 сентября, глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш, передает корреспондент QHA.

"Существует Конвенция по защите Черного моря от загрязнений, которую ратифицировали все причерноморские страны. В ее рамках не позволяется загрязнять (экологию — QHA) не только через воды рек, которые впадают в Черное море, но также через воздух. Сейчас правительство прорабатывает возможности воспользоваться этой конвенцией", — сообщил Черныш.

Напомним, украинская полиция сейчас рассматривает три версии загрязнения воздуха в оккупированном Крыму и на Херсонщине.

Справка: Бухарестская Конвенция (Конвенции о защите Чёрного моря от загрязнения) была подписана в 1992 году в г. Бухарест (Румыния) представителями Болгарии, Грузии, России, Турции, Румынии и Украины. Договор определяет обязательства подписавших его государств в части уменьшения и контроля загрязнения Чёрного моря, а также проведения их мониторинга и оценки для защиты морской окружающей среды.