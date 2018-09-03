"Отравители Скрипалей" рассказали, что они делали в Великобритании
|15:48 13.09.2018
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|Россия
Александр Петров и Руслан Боширов, объявленные Лондоном подозреваемыми в причастности к делу об отравлении Юлии и Сергея Скрипалей, посетили Великобританию "для развлечения по совету друзей".
Об этом они сообщили в интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян, сообщает Крыминформ.
«Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город. С самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Это была не бизнес-поездка. Мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери», – цитирует Петрова телеканал RT.
Боширов рассказал, что Солсбери является туристическим городом, в котором находится знаменитый во всей Европе собор.
Петров и Боширов сами позвонили главному редактору RT на мобильный и договорились о встрече, поскольку "доверяют ей"сказала Симоньян.
Симоньян также рассказала, что во время разговора они отказались отвечать на те вопросы, которые могли дать какую-либо информацию об их окружении, биографии, бизнесе и друзьях.
Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов обычные гражданские лица.
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