Александр Петров и Руслан Боширов, объявленные Лондоном подозреваемыми в причастности к делу об отравлении Юлии и Сергея Скрипалей, посетили Великобританию "для развлечения по совету друзей".

Об этом они сообщили в интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян, сообщает Крыминформ.

«Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город. С самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Это была не бизнес-поездка. Мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери», – цитирует Петрова телеканал RT.

Боширов рассказал, что Солсбери является туристическим городом, в котором находится знаменитый во всей Европе собор.

Петров и Боширов сами позвонили главному редактору RT на мобильный и договорились о встрече, поскольку "доверяют ей"сказала Симоньян.

Симоньян также рассказала, что во время разговора они отказались отвечать на те вопросы, которые могли дать какую-либо информацию об их окружении, биографии, бизнесе и друзьях.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов обычные гражданские лица.

Великобритания обвинила президента России во лжи.