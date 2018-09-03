К предложениям, так называемых, "властей" аннексированного полуострова залить кислотонакопитель завода «Крымский титан» морской водой из Каркинитского залива и обработать отстойник гашеной известью нельзя относиться серьезно.

Об этом заявил в интервью «Российской газете» главный специалист ФГБУ НИЦ «Курчатовский институт» Роман Пензин, передают Новости Крыма.

«Не нужны ученые степени, чтобы разобраться, достаточно среднего школьного образования, — говорит Пензин. — Рассмотрим реакцию нейтрализации серной кислоты натриевой щелочью — она будет наиболее эффективной. Всего в РФ производится около 1,1 миллиона тонн натриевой щелочи. Для нейтрализации хотя бы 0,8 миллиона тонн серной кислоты нужно 0,65 миллиона тонн щелочи — это более половины всего годового производства в стране. А ее надо еще доставить на полуостров с материка. При использовании извести масштабы будут еще большими. Непросто будет и с перекачкой воды Каркинитского залива. Поможет ли это все как-то ослабить остроту проблем? Нет, нужны другие подходы».

Пензин предлагает пригласить для оценки ситуации вокруг завода «Крымский титан» ведущих специалистов из профильных организаций ГК «Росатом». У них есть реальный опыт локализации негативных последствий от хвостохранилищ, содержащих токсичные химические отходы.

Напомним, этот же ученый назвал кислотонакопитель Титана - "кладезью сокровищ" или "миной замедленного действия"?