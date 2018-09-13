Российские дебютантки заплатили цену за ухудшение отношений между Британией и РФ после отравления в Солсбери - их ежегодный бал в Лондоне отменен, поскольку состоятельные гости столкнулись с визовыми проблемами.

Об этом сообщило британское издание The Times, передает Европейская правда.

Посмотреть на дебютанток в белых платьях и ярких диадемах ежегодно приезжают состоятельные люди из России. Однако последствия событий в Солсбери привели к более жестким визовым ограничениям, которые делают невозможным участие богатых российских гостей в мероприятии.

Организатор бала Элизабет Смагин-Меллони рассказала изданию, что российские гости "сталкиваются с большими проблемами при получении британских виз, им часто отказывают", поэтому они были вынуждены вернуть билеты на мероприятие и требовать компенсации.

"Мы продаем большинство наших билетов россиянам. Им трудно попасть в Лондон и принять участие в бале. Я уверена, что отравления в Солсбери здесь тем более не помогли", - рассказала изданию пресс-секретарь бала Шарлотта Льюис.

Русский бал дебютанток проводился в бальном зале отеля Grosvenor House. Это первый "выход в свет" для десятков девушек, в основном дочерей российских богачей. Гости бала наблюдают за одетыми в белые платья девушками, которые танцуют с партнерами в кавалерийских мундирах. Минимальная стоимость билета на мероприятие - 290 фунтов стерлингов (26 000 рублей).

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