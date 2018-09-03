Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявляет в своём докладе, что 86% обысков и рейдов в аннексированном Крыму прошли в домах крымских татар.

"За период с 1 января 2017 года по 30 июня 2018 года 86% из задокументированных УВКПЧ обысков и рейдов, проведённых в объектах частной собственности, касались крымских татар, что демонстрирует наличие тенденции намеренного преследования этой группы", - говорится в докладе УВКПЧ, презентованного в четверг, 13 сентября, в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно докладу УВКПЧ, задокументировало 81 заслуживающее доверия утверждение о нарушениях и ущемлениях прав человека, жертвами которых стали 167 лиц, в том числе 34 женщины и 72 представителя нацменьшинств, также 19 произвольных арестов и задержаний, 4 случая насильственного исчезновения.

"Вопреки обязательству соблюдать законы оккупированной территории, РФ продолжила применять в Крыму своё законодательство", - говорится в отчете.

УВКПЧ также отмечают наличие системных проблем, в частности, отсутствие объективности в осуществлении правосудия; ограничения основных свобод; меры по пресечению критики и несогласия; общее отсутствие ответственности за нарушение прав человека со стороны государственных органов.

Доклад охватывает период с 13 сентября 2017 года до 30 июня 2018 года и основан на результатах около 200 интервью, мониторинговых визитов и миссий по установлению фактов, которые проводились из материковой части Украины, поскольку РФ продолжает отказывать в доступе на территорию аннексированного полуострова.

Напомни: В Бахчисарае оккупанты провели обыск у активиста Крымской Солидарности.