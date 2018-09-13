Российские спецслужбы массово прослушивали европейских лидеров в Софии с января по июль 2018 года.

Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на The insider.

Как сообщает издание, в Болгарии разразился скандал из-за массового прослушивания российскими спецслужбами европейских лидеров в Софии во время саммита в Софии.

Отмечается, что владельца не спасли от следствия ни дружба с властями, ни "красные чемоданы".

Первым подозрение о массовой прослушке в болгарской столице еще две недели назад выразил известный болгарский журналист в эфире крупнейшего телеканала bTV, Григор Лилов. Репортера попросили прокомментировать массовые обыски в отеле "Маринела” в престижном районе Софии Лозенец – именно эта гостиница принимала лидеров ЕС во время саммитов.

"Отель прослушивался от подвала и до крыши – причем отнюдь не какой-нибудь болгарской спецслужбой”, — заявил Григор Лилов в эфире телевидения.

Онлайн издание Faktor.bg цитирует бывшего офицера болгарской разведки, по мнению которого "вероятнее всего, гости во время болгарского председательствования в ЕС, прослушивались российскими спецслужбами, во время проживания в столичном отеле "Маринела”. По словам этого источника, именно РФ демонстрировала наибольший интерес по дискредитации Софии во время председательствования в ЕС.

Разведка и спецслужбы НАТО и ЕС многократно предупреждали болгарских коллег о том, что государство "является объектом гибридной войны, которую ведет Кремль”.

Как сообщает издание, экс-посол Болгарии в Москве Илиян Василев подтвердил, что этот отель всегда использовался российскими спецслужбами.

"Болгарское Госагентство нацбезопасности ДАНС противостоять СВР и ГРУ просто бы не смогла", — отметил он.

Напомним, недавно по факту обнародования телефонных разговоров между главами Службы национальной безопасности и Специальной следственной службы в Генпрокуратуре Армении возбудили уголовное дело.