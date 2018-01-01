В РПЦ обещают "разгул насилия и хаос" из-за предоставления автокефалии Украинской церкви
|13:24 13.09.2018
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|Россия
Москва раздувает религиозную войну в Украине, создает казус белли, повод для гражданских конфликтов вокруг церковного имущества, хочет мобилизовать сторонников русского мира. Повод для таких действий - томос об автокефалии Украинской православной церкви.
Московский патриархат призвал верующих Украины сплотиться вокруг митрополита Киевского Онуфрия на фоне вторжения Константинополя на его каноническую территорию, пишет Интерфакс
В Московском патриархате не исключают, что раскол в мировом православии из-за неканонической украинской автокефалии может быть сопоставим по масштабам с Великим расколом 1054 года между Православной и Католической церквами, если не превзойдет его.
"Важно понимать, что в нынешнем расколе будет задействовано гораздо большее количество людей, чем тогда, в XI веке, учитывая, как ощутимо выросла с тех пор численность населения. Таким образом, по своим масштабам и драматизму новый раскол будет существенно острее", - заявил "Интерфаксу" секретарь по межправославным отношениям Отдела внешних церковных связей протоиерей Игорь Якимчук.
Протоиерей предупредил, что Московский патриархат "будет делать все, чтобы защитить своих прихожан", притом что "разгул насилия и хаос действительно реальны".
При этом РПЦ пригрозила порвать с Константинополем в случае признания украинской автокефалии.
Как сообщалось, Константинопольский патриархат назначил двух экзархов в Киев "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине". Этот шаг Константинопольской церкви в Московском патриархате расценили как вторжение на его каноническую территорию.
Протоиерей Игорь Якимчук не стал называть конкретных мер, которые может предпринять Московский патриархат в ответ на действия Константинопольской церкви, указав лишь, что они не будут сдержанными.
Напомним: Россия пытается купить влияние на Афоне - Греция объяснила причину высылки двух российских дипломатов.
Ранее по теме: Греция отказывает членам РПЦ в визах после обострения отношений из-за Украины.
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