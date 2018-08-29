ЕС еще на полгода продлил индивидуальные санкции против ряда граждан России
|13:00 13.09.2018
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|Россия
Европейский союз продлил на полгода индивидуальные санкции против ряда граждан России и поддерживаемых ею сепаратистов Донбасса.
Об этом в четверг сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.
В чёрном списке находятся 155 физических лиц и 44 компании. Они связаны с аннексией Крыма или конфликтом на востоке Украины. Среди штрафных мер – запрет на въезд и заморозка банковских счетов.
Против России действует целый ряд санкционных пакетов Евросоюза – экономические и индивидуальные ограничительные меры, а также санкции в отношении самого Крыма. Среди прочего, европейцам запрещено инвестировать в аннексированный полуостров, покупать там недвижимость и поставлять туда различные товары.
Напомним: Комиссия ПАСЕ призвала членов Совета Европы принять аналоги "акта Магнитского".
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