В Пентагоне считают, что Россия не заинтересована во вхождении Македонии в состав НАТО и Евросоюза.

Министр обороны США Джим Мэттис сообщил 11 сентября, что он посетит Македонию накануне референдума о смене названия страны, который состоится 30 сентября.

Мэттис выразил опасения по поводу предполагаемого вмешательства Москвы в ход голосования в Македонии, пишет Голос Америки.

В июне правительство Македонии договорилось с властями Греции о смене названия республики на Северную Македонию. В этом случае Греция не будет выступать против вхождения соседней страны в состав НАТО и Европейского союза.

«Я обеспокоен этим. Те действия, которые Россия уже практиковала в целом ряде стран, от Эстонии до Соединенных Штатов, от Украины и теперь до Македонии - в каждой отдельной ситуации она адаптировала свою тактику и всегда делала это вне всяких моральных принципов», - сказал Мэттис журналистам.

Визит министра обороны США в балканскую республику запланирован на конец этой недели. Мэттис подчеркнул, что США поддерживают жителей Македонии.

НАТО пригласило Скопье начать переговоры о вхождении в альянс, однако прежде, чем это случится, в конституцию страны должны быть внесены изменения о смене названия. В Евросоюзе также заверили, что переговоры о включении страны в состав Европейского сообщества начнутся в зависимости от исхода референдума о переименовании республики.

Посол России в Македонии раскритиковал планы республики о вхождении в НАТО, заявив, что страна станет одной из «законных целей для нанесения удара» в случае дальнейшего ухудшения отношений между Россией и западным военным альянсом. Против переименования страны также выступают македонские националисты, включая президента Македонии Георге Иванова.

Американский сенатор Рон Джонсон, который является председателем подкомитета по европейской и региональной безопасности, находящийся с визитом в Косово, в интервью Албанской службе «Голоса Америки» говорит о пагубном влиянии Москвы на Балканах.

"Давайте смотреть правде в глаза – Россия не предлагает ничего ни Косово, ни Сербии, ни какой-то другой стране в Европе с точки зрения экономического развития. Все, что они могут предложить, это дестабилизация. Это, к сожалению, пагубное влияние. С нашей точки зрения, с позиции Соединенных Штатов, мы должны противостоять российской пропаганде и попыткам дестабилизировать ситуацию в регионе".

По словам сенатора Джонсона, будущее балканских государств лежит в сотрудничестве с ведущими западными экономиками.

Нпомним: Парламент Македонии во второй раз подтвердил смену названия страны.