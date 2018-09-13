В крымском Бахчисарае утром 13 сентября проходит обыск в доме активиста "Крымской солидарности" Османа Белялова.

С ним пропала связь, сообщается на страничке организации в Facebook, передает Украинская правда.

"В Бахчисарае по улице Моисеева проходит обыск. В доме крымского татарина Белялова Османа Решатовича. На месте сейчас большое количество людей в масках. Работают сотрудники полиции, ОМОН, росгвардия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент обыска Белялова дома не было.

"Он выезжал по некоторым делам в г. Симферополь, но до места назначения не доехал. Связи с ним на данный момент нет", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что сотрудники силовых структур задержали Селима Тейфукова и Эльдара Умерова, которые фиксировали на свои мобильные телефоны действия силовиков.

"Сначала к ребятам подошли сотрудники полиции и попросили документы, и сразу же, люди в масках задержали активистов, ограничив им свободу передвижения. Сейчас они находятся у силовиков", - говорится в сообещнии.

Сообщается, что Осман Белялов – активист "Крымской солидарности", который занимался социально-бытовыми проблемами семей политузников, активно участвует в организации праздников. Не остается в стороне от проблем джемаата.

У Белялова трое детей-дошкольников, самой младшей девочке – 2,5 месяца. Кроме этого, на его попечении семья брата политузника Мемета Белялова, которого необоснованно арестовали и держат в СИЗО. Пожилые родители болеют, у матери сахарный диабет, проблемы с давлением.

Отмечается, что Белялов уже был признан "виновным в административном правонарушении" по статье 20.2 КоАП РФ, ему был назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.

Он обвиняется в участии в якобы "несанкционированном митинге" возле кафе "Салачик" в Бахчисарае 12 мая 2016 года. Тогда активисты собрались возле кафе, узнав, что российские силовики проводят обыски в домах крымских татар. Аналогичные админпротоколы были составлены в отношении еще четырех жителей Бахчисарая.

МЗС уже осудил обыски у активистов.

"Осуждаем очередные незаконные обыски в АРК. Оккупант пытается сломить волю крымско-татарских активистов. Грубое нарушение международного права", - написала в Twitter спикер МЗС Марьяна Беца.



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