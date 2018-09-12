"Адмирал Кузнецов" попавший в рейтинг худших авианосцев планеты обещают отремонтировать к середине 2021 года

11:40 13.09.2018 0 комментариев Россия

Стала известна дата передачи Военно-морскому флоту России тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Это случится в середине 2021 года.

Об этом, на Восточном экономическом форуме, сообщил "Интерфаксу" глава "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов, передает Российская Газета.

Авианосец "Адмирал Кузнецов" сейчас находится на реконструкции.

На корабле заменят котлы, поставят новые узлы и механизмы. Тяжелый авианесущий крейсер получит также новую зенитную ракетную систему большой дальности "Полимент-Редут". Как чуть раньше заявлял Александр Рахманов, после глубокой модернизации корабль прослужит ещеболее двадцати лет.

Напомним, по версии американского журнала The National Interest российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» возглавил рейтинг худших авианосцев в мировой истории.

Корабль был спроектирован и заложен в 1983 году, но в связи с финансовыми трудностями после краха СССР он был спущен на воду только в 1995 году. При этом уже в 1996 году случилась первая авария, из-за которой корабль вплоть до 1998 года находился на ремонте.

После этого «Адмирал Кузнецов» был приписан к Северному флоту.

Первое его применение по назначению имело место в ноябре 2016 года, когда он принял участие в российской военной операции в Сирии, где потерял два самолета: МиГ-29К и Су-33.

За время сирийской операции крейсер стал объектом насмешек не только в СМИ, но и среди политиков.

В марте 2017 года вице-премьер России Дмитрий Рогозин сообщил, что «Адмирал Кузнецов» направится на ремонт после завершения процедуры дефектации (оценки технического состояния для определения необходимости ремонта).



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