Главный специалист ФГБУ НИЦ «Курчатовский институт» Роман Пензин назвал кислотонакопитель завода Крымский титан "кладезем сокровищ".

Об этом Пензин, имеющий более чем 30-летний опыт разработки передовых технологий очистки и кондиционирования различных типов вод, заявил в интервью «Российской газете», пишут Примечания.

«К началу 2017 года, по оценкам специалистов ООО "Титановые инвестиции", в кислотонакопителе находилось около 20 миллионов кубометров отходов — это 10-процентный раствор серной кислоты, в котором содержится примерно треть элементов таблицы Менделеева», — заявил Пензин

В пересчете на стороцентный продукт в отстойнике сейчас 864 000 тонн серной кислоты, 93,5 тонны скандия, 38 000 тонн диоксида титана. Эти цифры впечатляют. И все эти компоненты, особенно скандий и титан, — ценнейшие продукты".

Напомним, в ночь на 24 августа 2018 года в оккупированном Россией Крыму, в городе Армянск, где находится завод "Титан", произошли выбросы неизвестного ядовитого вещества.украинская полиция сейчас рассматривает три версии загрязнения воздуха в оккупированном Крыму и на Херсонщине.

Оккупированному Крыму грозит еще одна экологическая катастрофа, которая по масштабам может намного превзойти последствия аварии в Армянске. Несмотря на запрет подконтрольного Кремлю суда, в Керчи продолжается добыча ядовитого песка из дамбы Нижне-Чурбашского хвостохранилища.

Согласно проведенному в апреле 2016 года химическому анализу проб, содержание фосфора, мышьяка, хрома и ванадия в хвостах в сотни раз превышает предельно допустимые концентрации (ПДК). При этом содержание мышьяка в песке превышает ПДК в 30–50 раз, хрома — в 80–160 раз.