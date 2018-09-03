Великобритания обвинила президента России во лжи
|10:23 13.09.2018
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|Россия
Россия ни разу не ответила правдиво на все запросы относительно информации о происшествиях в Солмсбери и Эймсбери.
Об этом заявил представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, передает ZN,UA.
Заявление президента России Владимира Путина о том, что обнаруженные в России люди, которых Великобритания считает виновными в покушении на экс-шпиона Сергея Скрипаля, являются обычными гражданскими - откровенная ложь, заявил представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сообщает Reuters.
Советник премьер-министра отметил, что Британия неоднократно делала запросы в Россию, стремясь получить правдивую информацию о происшествиях в Солсбери и Эймсбери, и всякий раз Москва лгала в ответ на просьбу Британии раскрыть настоящие обстоятельства дела. Сейчас, по мнению правительства, ситуация не изменилась.
"Эти мужчины (покушавшиеся на Скрипаля россияне - ZN,UA) - сотрудники российской военной разведки, ГРУ. Правительство раскрыло роль ГРУ, ее оперативников и методы работы, и нашу позицию поддержали наши союзники", - заявил он.
Напомним, 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что подозреваемые в покушении на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию с применением нервнопаралитического вещества "Новичок" Александр Петров и Руслан Боширов "гражданские люди" и российские спецслужбы знают, "кто они такие".
Напомним, ЕС и США поддержали выводы Великобритании о возможной причастности России к отравлению Скрипаля.
5 сентября британские правоохранители обнародовали данные о двух подозреваемых в отравлении нервнопаралитическим веществом "Новичок" Скрипалей.
Однако, президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвинила в отравлении Скрипалей, обычные гражданские лица.
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