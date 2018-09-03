Россия ни разу не ответила правдиво на все запросы относительно информации о происшествиях в Солмсбери и Эймсбери.

Об этом заявил представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, передает ZN,UA.

Заявление президента России Владимира Путина о том, что обнаруженные в России люди, которых Великобритания считает виновными в покушении на экс-шпиона Сергея Скрипаля, являются обычными гражданскими - откровенная ложь, заявил представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сообщает Reuters.

Советник премьер-министра отметил, что Британия неоднократно делала запросы в Россию, стремясь получить правдивую информацию о происшествиях в Солсбери и Эймсбери, и всякий раз Москва лгала в ответ на просьбу Британии раскрыть настоящие обстоятельства дела. Сейчас, по мнению правительства, ситуация не изменилась.

"Эти мужчины (покушавшиеся на Скрипаля россияне - ZN,UA) - сотрудники российской военной разведки, ГРУ. Правительство раскрыло роль ГРУ, ее оперативников и методы работы, и нашу позицию поддержали наши союзники", - заявил он.

Напомним, 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что подозреваемые в покушении на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию с применением нервнопаралитического вещества "Новичок" Александр Петров и Руслан Боширов "гражданские люди" и российские спецслужбы знают, "кто они такие".

Напомним, ЕС и США поддержали выводы Великобритании о возможной причастности России к отравлению Скрипаля.

5 сентября британские правоохранители обнародовали данные о двух подозреваемых в отравлении нервнопаралитическим веществом "Новичок" Скрипалей.

Однако, президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвинила в отравлении Скрипалей, обычные гражданские лица.