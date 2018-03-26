Украина принимает меры в ответ на закрытие в оккупированном Крыму всех школ с украинским языком преподавания

09:58 13.09.2018 0 комментариев Крым

Недавно стало известно о закрытии в оккупированном Крыму всех школ с украинским языком преподавания.

На вопрос, о чем это говорит и как Украина реагирует на это, ответил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, передает Цензор.Нет со ссылкой на Правительственный портал.

Недавно был утвержден правительственный План мероприятий, направленных на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики в отношении временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, от 26.03.2018 № 218-р.

"В соответствующем плане предусмотрена работа с детьми по линии Министерства образования и науки, а также по линии местных органов исполнительной власти - это и экстернатура, и возможность вступления в украинские вузы по облегченной процедуре, - рассказал Вадим Черныш. - Также планом предусмотрена возможность участия детей из Автономной Республики Крым в украинских олимпиадах. Конечно, эти проекты очень сложно двигаются, поскольку Россия везде строит модель максимального ограничения контактов, в том числе и в образовательной сфере, между населением временно оккупированного Крыма и остальной территорией Украины.

Например, для экстернатуры или дистанционного обучения, предусматривающих использование большого количества технических средств, Российская Федерация блокирует VPN-сервисы. Конечно, Украина пытается противодействовать такому негативному влиянию, предусмотрев максимальную концентрацию усилий государства на этом.

Также Украина работает с международными партнерами. Для нас очень важны международные миссии, которые работают в сфере защиты прав человека. Доступа к Крыму нет, последняя миссия, которая делала выводы, прекратила свою работу в 2015 году, и это, конечно, мешает видеть объективную картину. Поэтому на международном политическом уровне, за счет дипломатических усилий, Украина всегда требует, чтобы такие миссии восстановили там свою работу. С международными партнерами постоянно обсуждается формат и возможности работы на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. К сожалению, пока это не очень успешно, это нелегкий процесс, и завтра это не произойдет, но мы надеемся, что на определенном этапе мы добьемся того, что миссии будут допущены к территории временно оккупированного Крыма и наблюдать за нарушением прав человека и по фактическому состоянию прав человека и в этой области также".

Напомним: В аннексированном Крыму не осталось школ с украинским языком обучения, больше половины крымскотатарских закрыты.



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