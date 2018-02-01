Под дорогу в оккупированном Севастополе изымут "всего" 54 частных участка
|09:31 13.09.2018
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|Крым
При строительстве дороги между Казачьей бухтой и Фиолентом в оккупированном Севастополе будет задето "лишь" 54 частных участка.
Дорога-дублер будет проходить через садовые товарищества. Ранее сообщалось, что пострадают 166 собственников.
Об этом Примечаниям сообщила "глава департамента архитектуры" оккупированного Севастополя Марина Ракова.
"Информация о том, что при строительстве дороги пострадают интересы владельцев 166 дачных участков, неверна, - говорит директор ДАГ. - Действительно, всего будет изыматься 166 земельных участков - однако большая часть из них находится в госсобственности или является муниципальной землей. Земельных участков, находящихся в частной собственности, всего 54. Именно к этой цифре пришли после корректировки проекта после публичных слушаний", - заявила Ракова
Вместо четырехполосной дороги, которую планировали изначально, будут строить двухполосную, объясняет Ракова, при этом у владельцев частных участков отнимут, максимум, метр земли, и то далеко не у всех, говорит чиновник.
Напомним, в прошлом году проект строительства дороги в бухту Казачью и дороги-дублера, связывающего район Казачьей бухты с Фиолентовским шоссе, прошел публичные слушания. Итогом слушаний стало уменьшение частной территории, которую "власти" города будут изымать под строительство дороги.
Красным отмечен предполагаемый участок расширения существующей дороги к Камышовскому шоссе, желтым — предполагаемый маршрут новой дороги к Фиолентовскому шоссе
На прошлой неделе в ходе заседания, так называемого, "правительства" Севастополя Марина Ракова сообщила, что в ходе подготовки документов по межеванию для формирования коридора дороги формируется 166 земельных участков или их частей. Протяжённость строительства нового участка — 1531 метр. Дорога расположена в пределах садоводческих товариществ, рассказала она. Для земельных участков, которые заденет дорога, есть два пути использования - либо обременение, либо изъятие.
Красным отмечен предполагаемый участок расширения существующей дороги к Камышовскому шоссе, желтым — предполагаемый маршрут новой дороги к Фиолентовскому шоссе. Фото с сайта Примечания.
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